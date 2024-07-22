Вашингтон, 22 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден снялся с президентской гонки, поскольку больше не в состоянии руководить страной. Такое мнение выразил экономист, независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн.

«Это решение назревало уже пару недель с момента его [Байдена] тревожного выступления на дебатах», — заявил «Известиям» Люн.

Эксперт обратил внимание на то, что действующий американский лидер теряет ход мыслей и с трудом запоминает имена. Это, по его словам, показывает, что Байден в случае победы на выборах не способен управлять страной.

Говоря о перспективах Демократической партии, Люн заявил, что у демократов есть шанс сохранить палату представителей без Байдена. Они поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис как преемника, который сможет завоевать признание и уважение электората. Кандидатуру Харрис по пост президента США поддержал также Джо Байден.

Как отметил эксперт, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в большей части опросов. По словам Люна, эти результаты весьма тревожны для демократов. В заключение Люн добавил, что Демократическая партия не очень надеется на победу в этой президентской гонке.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден 21 июля объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

После решения Байдена снять свою кандидатуру с выборов демократам ещё предстоит официально назвать нового кандидата на пост президента на национальном съезде партии, который пройдёт в Чикаго в августе. В свою очередь Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом. Решение президента США выйти из борьбы за президентское кресло вызвало неоднозначную реакцию у лидеров стран ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент США многого добился для страны, для Европы, для всего мира. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что уважает выбор Байдена.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 июля заявила, что выход Байдена из гонки — это внутреннее дело США. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в тот же день прокомментировал выход президента США из гонки, пожелав ему здоровья.