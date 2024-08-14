Москва, 14 августа, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Об этом проинформировали 14 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вместе с этим в министерстве доложили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Более того, 18 украинских военных были взяты в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с утра 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 августа заявила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.

ВСУ ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.