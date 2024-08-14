Москва, 14 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Украина нападением на Курскую область не добилась главной цели — отвлечь ВС России от Донбасса и Слобожанщины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Главной своей цели — отвлечь российские вооружённые силы от Донбасса и Слобожанщины — режим (Владимира) Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооружённых сил Российской Федерации», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что на данный момент украинские военные получают решительный отпор со стороны ВС России.

Вместе с этим представитель МИД отметила, что взятые в плен украинские военные признались, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих и 37 танков.

12 августа украинские военные признали, что нападение ВСУ на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.