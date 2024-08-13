Москва, 13 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Эксперты заявляют, что прекращение работы в России рекламной сети Google AdSense является очередным сигналом российским блогерам, что уже пора активнее переходить на отечественные аналоги YouTube.

Shawn Collins

«Подобные действия Google носят антироссийский характер. Его видеохостинг активно блокирует российских блогеров и отбирает у них монетизацию», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

По его мнению, будет разумным решением для российских блогеров начать переходить на отечественные онлайн-площадки, на которых они смогут без проблем с монетизацией и законом создавать безопасный контент и привлекать новых подписчиков.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич подчеркнул, что авторам контента не стоит недооценивать российские онлайн-платформы.

«Например, россияне уже установили приложение «VK видео» на свои мобильные устройства и смарт-телевизоры Android TV 20 млн раз с момента его официального запуска в сентябре 2023 года. Активно развиваются и другие отечественные аналоги YouTube — RUTUBE, NUUM, «Платформа», — уточнил он.

Малькевич подчеркнул, что блогер не столкнётся на отечественных платформах с предвзятой модерацией и риском быть заблокированным только потому, что он — русский.

«А у YouTube как раз предвзятый подход к нашим блогерам, артистам, СМИ и госучреждениям», — добавил эксперт.

Прекращение работы Google AdSense в России — это очередное подтверждение того, что Google с неприязнью относится к российским блогерам, считает эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер, выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа.

«Сначала отключил показ рекламы и монетизацию просмотров на YouTube, затем начал активно удалять российских авторов, в том числе и меня, которые создавали полезный контент. Для пользователей он вообще не представлял никакой опасности. Но модерация YouTube на это не обратила никакого внимания. Собственно, как не обращает внимания на распространение фейков и иного противоправного контента на YouTube. А лжи и деструктива на этой площадке много», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа стало известно, что рекламная сеть AdSense, позволявшая российским блогерам зарабатывать на YouTube после отключения видеохостингом монетизации в 2022 году, прекратит работу в РФ. Российские пользователи сети получили сообщения о полной остановке работы сервиса на территории России, о причинах принятия такого решения AdSense не сообщила.

По данным профильных сервисов, с начала августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России.

Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.