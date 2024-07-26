Москва, 26 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. У Роскомнадзора есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании. Об этом 26 июля сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что компания Google два года назад ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов. Такой подход привёл к снижению качества работы видеосервиса.

Отмечается, что при этом растёт количество блокировок видеохостингом российских каналов. В 2024 году было заблокировано более 80 каналов, а всего — более 200.

В Роскомнадзоре напомнили, что 10 июля направили директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке, но никакого ответа не получили.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля «Ростелеком» заявил о росте жалоб на качество работы YouTube. По данным компании, проблемы с работой системы Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 25 июля предупредил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. До конца этой недели скорость может упасть до 40%, а к концу следующей — до 70%. Мобильную связь это не затронет.

Депутат назвал эту меру вынужденной и направленной против администрации иностранного ресурса, а не против российских пользователей. Владельцы YouTube считают, что могут безнаказанно игнорировать российское законодательство. Теперь они увидят, что Россия перешла «от уговоров к конкретным шагам», заявил Хинштейн.