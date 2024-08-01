Москва, 1 августа, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Россияне пожаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные профильных сервисов.

germany_photography YouTube

Сбой начался 1 августа около 01:00 мск. На Downradar по состоянию на 02:40 мск зафиксировали свыше 200 двухсот жалоб, большинство из них поступило от москвичей.

Почти 100 жалоб россиян зарегистрировали на портале «Сбой.рф». На сайте указали, что проблемы могут быть временными, возникшими в результате аварии или технического сбоя.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин подчеркнул, что YouTube, как и ряд других западных компаний, не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории. Видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, заявил он. Администрация YouTube продолжает игнорировать требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тыс. запрещённых экстремистских материалов, в том числе с призывами к противоправным действиям в отношении граждан России, напомнил Настасьин.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google, планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил парламентарий.