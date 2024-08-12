Москва, 12 августа, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Рекламная сеть AdSense, позволявшая российским блогерам зарабатывать на YouTube после отключения видеохостингом монетизации в 2022 году, прекратит работу в РФ, сообщил 12 августа портал CNews.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские пользователи сети получили сообщения о полной остановке работы сервиса на территории России, о причинах принятия такого решения AdSense не сообщила, сказано в материале.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», — цитирует издание письмо, отправленное с аккаунта Google Payments.

В результате владельцы веб-сайтов в РФ больше не смогут зарабатывать, размещая на своих порталах блоки с рекламой из сети AdSense, также лишатся дохода блогеры, в последние два года зарабатывавшие на контекстной рекламе через эту сеть, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, по данным профильных сервисов, с начала августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России.

Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.

У России есть немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouТube, заявила 2 августа официальный представитель МИД Мария Захарова. В ситуации систематического нарушения видеохостингом российских законов и пренебрежения правами аудитории из РФ Россия вправе воспользоваться соответствующими юридическими инструментами, отметила она.