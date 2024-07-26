Москва, 26 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Причиной существенного замедления работы YouTube станет отказ российских дата-центров от «серого» сотрудничества с Google, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Известия/Александр Казаков

«Российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведёт к ещё более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%)», — написал он.

Депутат пояснил, что основной объём видеоконтента хостинга хранится на серверах Google в РФ, встроенных в инфраструктуру российских операторов связи и дата-центров. Технику необходимо обслуживать, но после начала спецоперации Google перестал этим заниматься и отключил часть своих серверов.

По информации Хинштейна, в 2022-м на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, к концу 2023-го их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться. В результате Google предложил операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако возникла проблема с оплатой услуг российских дата-центров из-за того, что корпорация поддерживает санкции.

Игнорирование администрацией YouTube российского законодательства привело к решению дата-центров оборвать сотрудничество с Google, добавил депутат. Сделать это планируют в августе, чтобы минимизировать последствия для российских пользователей.

Хинштейн подчеркнул, что доступ к YouTube у россиян всё равно сохранится, но загрузка видеоконтента в десктопных версиях потребует чуть больше времени. Изменение ситуации зависит от самого Google, отметил депутат. Прежде всего, считает он, компания должна прекратить свою антироссийскую политику, как минимум выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на персональных компьютерах может снизиться до 40%, а на следующий неделе показатель увеличится до 70%.

Ранее «Ростелеком» сообщал, что в службу техподдержки поступает всё больше обращений с жалобами на качество работы американского видеохостинга YouTube. В компании напомнили, что до этого служба технического мониторинга компании выявила ухудшение качества загрузки видео на платформе, включая форматы высокого разрешения.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. 26 июля служба отметила, что имеет достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании.