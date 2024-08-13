Москва, 13 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Попавший в плен к ВС РФ бывший сосед лидера киевского режима Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко передал Зеленскому привет и предложил ему сравнить отношение к людям со стороны России и со стороны Киева.

Евгений Биятов/РИА Новости

Видеозапись разговора Даниленко с военнослужащим ВС РФ опубликовал в своём Telegram-канале военкор Александр Сладков. Собеседники обсудили целый ряд тем, в том числе ситуацию в зоне конфликта.

«Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей и какое наше отношение. Вы просто-напросто кидаете нас (бойцов ВСУ. — Прим. ред.) как пушечное мясо на отработку», — сказал Даниленко.

Как передавало ИА Регнум, Сладков ранее рассказал, что ни Зеленского, ни жену главы киевского режима Ольгу Даниленко «не ругал», в отличие от бойцов ВСУ, которые, по словам Даниленко, пытались убить его ещё до сдачи в плен.

ФСБ 12 августа сообщила, что, по словам задержанного пограничниками в Курской области военного ВСУ, украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. Во временно оккупированных населённых пунктах региона боевики ВСУ занимались мародёрством, заявил также задержанный.

Украинский военнослужащий Алексей Пашкин ранее сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Пашкин рассказал, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца. Отношение командующих ВСУ к личному составу он назвал геноцидом.