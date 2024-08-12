Москва, 12 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Сосед лидера киевского режима Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко попал в плен к ВС РФ, сообщил 12 августа военкор Александр Сладков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ни Зеленского, ни жену главы киевского режима Ольгу Даниленко «не ругал», в отличие от бойцов ВСУ, которые, по словам Даниленко, пытались убить его ещё до сдачи в плен, рассказал военкор в своём Telegram-канале.

«Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали — боец погиб. Украинский солдат оценил действия по его пленению как блестящее, многое рассказал», — написал Сладков.

Даниленко также высоко оценил обращение ВС РФ с ним как с пленным, добавил военкор.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ ранее сообщила, что, по словам задержанного пограничниками в Курской области военного ВСУ, украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, а во временно оккупированных населённых пунктах занимались мародёрством, заявил также задержанный.

Украинский военнослужащий Алексей Пашкин ранее сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Пашкин рассказал, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца. Отношение командующих ВСУ к личному составу он назвал геноцидом.