Москва, 10 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Алексей Пашкин не раздумывая сдался в российский плен в первом бою, как только ему это предложили. Он также рассказал, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца.

Иван Шилов ИА Регнум

Пашкина вместе с сослуживцами направили на передовую из Черкасс и высадили в лесопосадке. На третьи сутки семерых из них отправили занять позицию и приказали окопаться. Когда подошли российские силы, украинские бойцы не стали оказывать серьёзного сопротивления.

«Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы», — процитировал Пашкина 10 августа телеканал «Звезда».

По мнению военнопленного, украинское командование, отправляя бойцов в бой с российским подразделением, знало о невыгодном соотношении сил. Военным ВСУ пообещали поддержку, но она была невозможной из-за нехватки личного состава.

Пашкин назвал геноцидом такое отношение к военнослужащим со стороны руководства. Он считает, что киевский режим отмывает деньги и продаёт Украину Западу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа украинский военнопленный Виталий Поплавский рассказал, что колумбийские наёмники, воюющие на стороне ВСУ, отправили его с сослуживцами на позицию и бросили там без еды и воды. Бойцы сдались в плен, когда появилась возможность.

Пленный одессит Дмитрий Курков также 1 августа рассказал, что украинское командование отправило его с товарищами занимать позицию. Им сказали, что там никого нет, но на месте оказались российские бойцы, которые открыли огонь. Военные ВСУ решили сдаться в плен, они спустились в подвал к солдатам ВС РФ. После этого украинцев попытались убить свои, запуская дроны по объекту.