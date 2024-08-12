Донецк, 12 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмника из США Девё Калебы, сообщило ведомство 12 августа.

Sergey Petrov/Global Look Press

33-летний Калеба заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте), сказано в сообщении.

«По версии следствия, в период с 5 сентября 2022 года по 13 февраля 2024 года Девё принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наёмника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 860 тыс. рублей», — отметила прокуратура.

Девё объявлен в международный розыск. Суд заочно заключил его под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Наёмник объявлен в международный розыск. Суд установил, что в марте 2022 года Топи для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

Также в июле были заочно осуждены наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Замглавы Следственного комитета России Александр Фёдоров ранее рассказал, что ведомство установило факты вербовки в ряды ВСУ и участия в боевых действиях на стороне Киева свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира. Он уточнил, что СК возбудил порядка 5 тыс. уголовных дел против более чем 1 тыс. лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Киева.

В ЕС зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима становится проблемой, заявил ранее в беседе с ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Западные политики решили, что больше не нужно лепить ангелов во плоти из бойцов ВСУ и иностранных наёмников, пытающих и убивающих пленных российских солдат и мирных жителей, отметил эксперт.