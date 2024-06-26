Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Следственный комитет России установил факты вербовки в ряды украинских войск и участия в боевых действиях свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Фёдоров на сессии Петербургского международного юридического форума «Правовая защита национальных интересов РФ в условиях трансформации миропорядка».

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлены факты вербовки и участия свыше 3 тысяч наёмников из более чем 70 государств», — привела его слова «Газета.Ru».

По словам Фёдорова, с 2014 года СК возбудил порядка 5 тыс. уголовных дел против свыше 1 тыс. лиц, включая представителей военного и политического руководства киевского режима, его силовых структур и членов националистических формирований и наёмников.

Замглавы СК добавил, что следователи ведомства передали в суд 296 уголовных дел в отношении 458 бойцов и наёмников ВСУ, по результатам рассмотрения которых вынесли 250 приговоров.

«Тридцати двум подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы», — уточнил Фёдоров.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал за наёмничество ещё пять иностранных граждан. Ими оказались Мильман М., Киричек О., Мюррей А. Т., Чиковани Т. и Деметрашвили М.

Российские военные 4 июня взяли в плен в районе села Липцы под Харьковом французского наёмника, принимавшего участие в военных действиях на стороне украинских войск. Попавший в плен не сопротивлялся.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов 3 июня рассказал, что прокуратура ДНР направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении наёмника ВСУ из Франции Куэста Хьюго Джулиана. Он уточнил, что, по информации следователей, наёмник с июля 2022 года по февраль 2024 года воевал на стороне киевского режима.