Москва, 30 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В России заочно осуждены наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщается 30 июля в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

СК России

Так, гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По данным СК, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте).

Уточняется, что в 2022 году они приехали на Украину, чтобы за денежное вознаграждение участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Деметрашвили вступил в состав военизированного формирования «Грузинский национальный регион», а Атварс прошёл военную подготовку в пункте постоянной дислокации военизированного формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

«Следствием и судом установлена и доказана причастность фигурантов к совершению инкриминируемых преступлений. В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены опознание, осмотры предметов и документов, получены неопровержимые доказательства, которые полностью подтвердили их вину», — сказано в сообщении ведомства.

Фигуранты объявлены в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, также 30 июля российский суд вынес заочный приговор американскому наёмнику, ветерану американской морской пехоты Майкл-Артуру Сент-Джону, принимавшему участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он непосредственно участвовал в боях против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России с февраля 2022 года по май 2024 года и каждый месяц получал за это по меньшей мере 1 тыс. долларов.

В июне российский суд заочно вынес обвинительный приговор пяти иностранным наёмникам, принимавшим участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и британца Джона Хардинга приговорили к 23 годам лишения свободы за участие в боях против российских сил. Британский наёмник Эндрю Хилл заочно получил 3,5 года, а его соотечественник Дилан Хили, помогавший вербовать наёмников, — 4 года лишения свободы.