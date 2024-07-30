Москва, 30 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Суд в России заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщили 30 июля в пресс-службе СКР.

«Приговором суда Хухтала заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что финский наёмник объявлен в международный розыск.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

С мая 2022 года осужденный был командиром военизированного подразделения Team Wiking, который был сформирован из финских наёмников. С марта 2022 года по май 2024 года он принимал участие в боевых действиях против российских военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июля в России заочно были осуждены наёмники из Грузии и Латвии, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Украины. Так, гражданин Грузии Шота Деметрашвили приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

30 июля российский суд вынес заочный приговор американскому наёмнику, ветерану американской морской пехоты Майкл-Артуру Сент-Джону, принимавшему участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он непосредственно участвовал в боях против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России с февраля 2022 года по май 2024 года и каждый месяц получал за это по меньшей мере 1 тыс. долларов.