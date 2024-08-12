Москва, 12 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Фигурантами уголовно дела о нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Как отметила Петренко, военными следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области. Фиксируются факты целенаправленного посягательства ВСУ на жизнь мирных жителей, а также на гражданские объекты.

«Установлено, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) и А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины. В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим следователи устанавливают других лиц из числа ВСУ, причастных к исполнению незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

По данным временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Он добавил, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала атаки на беззащитных людей очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который цинично убивает женщин и детей, чтобы запугать людей. Она сравнила эти действия с расстрелами мирных жителей Мариуполя, когда ВСУ стреляли в спины детям, не позволяя выехать с родителями из оккупированного города.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.