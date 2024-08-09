Москва, 9 августа, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Международные организации должны дать оценку террору, который устроила украинская армия в Курской области, заявила 9 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова

«Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен», — заявила Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Она привела несколько высказываний жителей Курской области, попавших под удары украинской армии. Девочка, ехавшая с семьёй, чтобы забрать бабушку-инвалида из-под обстрелов, рассказала, что рядом с их автомобилем упала ракета. Она и члены её семьи чудом выжили. Также Львова-Белова напомнила о гибели беременной женщины в городе Судже.

Уполномоченный по правам ребёнка назвала атаки на беззащитных людей очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который цинично убивает женщин и детей, чтобы запугать людей. Она сравнила эти действия с расстрелами мирных жителей Мариуполя, когда ВСУ стреляли в спины детям, не позволяя выехать с родителями из оккупированного города.

Как сообщало ИА Регнум, в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 мирных жителей, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии. Погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев 9 августа назвал атаки украинской армии на мирных жителей Курской области преднамеренным массовым убийством. Он сообщил, что готовит обращение в международные организации с требованием признать нападение ВСУ на Курскую областью террористическим актом.