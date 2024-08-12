Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, заявил 12 августа президент России Владимир Путин.

Ppe/Global Look Press

Потери ВСУ, в том числе наиболее боеспособных частей, быстро увеличиваются, сказал президент на совещании по ситуации в приграничных регионах.

«Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, который, судя по всему, своим и не считают. Потери Вооружённых сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 12 августа проводит совещание по ситуации в регионах, граничащих с Украиной. В нём принимают участие члены Совбеза, руководители силовых ведомств и губернаторы.

В ходе совещания президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть переговоров, сказал также глава государства. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.