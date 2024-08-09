Берлин, 9 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область. Об этом 9 августа заявил заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Пресс-служба врио губернатора Курской области

Он рассказал, что побывал на Украине и пообщался на линии фронта с военными ВСУ, многие из которых раскритиковали нападение на Курскую область.

«Я слышу много скепсиса и много критики от тех источников, с кем я говорил. Многие в военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области (Донецкой Народной Республике. — Прим. ред.) у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди», — рассказал Ронцхаймер.

По его словам, сейчас одна из самых больших проблем Украины заключается в том, что на фронте ВСУ не хватает бойцов, поэтому многие удивляются решению напасть на Курскую область.

Ронцхаймер добавил, что ВСУ не смогут продержаться в Курской области в течение длительного времени.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.