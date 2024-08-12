Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 августа проводит совещание по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.

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В совещании принимают участие руководители федеральных органов власти, а также главы регионов, сказано в сообщении.

«Во встрече принимают участие члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Россия якобы готовит жёсткий ответ на атаку ВСУ на Курскую область, сообщила 11 августа британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в минобороны Украины. По этим данным, ВС РФ могут нанести массированные удары по правительственным зданиям в Киеве.