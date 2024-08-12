Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Удары украинских военных по Энергодару, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), стали иметь системный характер, заявил мэр города Эдуард Сеновоз.

Константин Михальчевский/РИА Новости Эдуард Сеновоз

«Сейчас обстановка очень сложная по той простой причине, что сейчас эти удары приняли системный характер», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Сеновоз также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары артиллерией или дронами по инфраструктуре Энергодара.

11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ. Украинские военные применили для удара по АЭС дрон-камикадзе, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. На работе атомной электростанции это никак не сказалось.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что беспилотник ВСУ запустили по станции из города Никополя Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, радиационный фон на территории Запорожской области после атаки противника находится в норме.

12 июля президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов, которые наносятся ВСУ по ЗАЭС.

9 августа Энергодар оказался частично без света из-за ударов украинской армией. 10 июля обстрел украинскими боевиками Энергодара привёл к нарушению электроснабжения.

3 июля ВСУ с помощью дронов нанесли удары по подстанции «Радуга» в городе, в этот день из-за ударов пострадали восемь мирных жителей.