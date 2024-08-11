Энергодар, Запорожская область, 11 августа, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Украинские военные применили для удара по Запорожской АЭС (ЗАЭС) дрон-камикадзе, сообщила журналистам директор по коммуникации станции Евгения Яшина.

Yevhen Kotenko/Global Look Press

Её слова приводит газета «Взгляд».

Вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий написал, что город Энергодар подвергся обстрелу ВСУ, из-за чего начался пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале проинформировал о том, что беспилотник, который использовался для атаки на станцию, ВСУ запустили из города Никополя Днепропетровской области. Он подчеркнул, что речь идёт о целенаправленном и осознанном нападении на станцию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля на заседании Генассамблеи Организации Объединённых Наций первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал фрагменты украинского беспилотника, который ударил по ЗАЭС. Он подчеркнул, что Киев регулярно нарушает принцип о недопустимости атак на станцию.