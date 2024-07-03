Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, сообщил 3 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Павел Лисицын/РИА Новости

«С 10:37 по 10:47 мск случилось три удара беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, которая снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС», — сказал он журналистам.

По его словам, на подстанции «Радуга» в этот момент восстанавливали потерянное электроснабжение.

«Восемь человек пострадали. Слава богу, все живы. Всем им оказана помощь», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня ВСУ ударили по селу Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего оказался уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС. После этого сотрудники атомной станции провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе её расположения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар ставят под удар ядерную безопасность Европы.

В апреле директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что работу Запорожской атомной электростанции можно будет возобновить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, которые обеспечивают энергетическую безопасность на объекте.