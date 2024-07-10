Энергодар, Запорожская область, 10 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В городе Энергодаре в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии нарушилось штатное электроснабжение, написал 10 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение», — написал Балицкий.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие и не выходить на улицу, предупредив, что работает система противовоздушной обороны. Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

«Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — сообщил Балицкий.

Он уточнил, что на резервные источники питания перешли в связи со случившимся несколько базовых станций. Специалисты Минцифры обеспечивают стабильность связи в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия утром 10 июля нанесла по Энергодару, на территории которого находится Запорожская АЭС, массированный артиллерийский удар.

Как уточнил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, целью атаки был водозабор. Киевский режим сделал всё, чтобы в жару жители города остались без воды.