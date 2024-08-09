Энергодар, Запорожская область, 9 августа, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Город Энергодар Запорожской области оказался частично обесточен из-за ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщила журналистам директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

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«Частично в Энергодаре нет света, информации по пострадавшим и разрушениям нет», — процитировала её «Газета.Ru».

Яшина рассказала, что обстрелы продолжаются. В городе зафиксировали девять прилётов. По территории ЗАЭС в течение дня ударов не было, подчеркнула она.

Перед этим власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле города и призвали жителей не покидать безопасных мест.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ неоднократно обстреливали Энергодар, а также Запорожскую АЭС. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в июле в ходе заседания Генассамблеи международной организации показал обломки украинского дрона, который атаковал атомную станцию. Дипломат заявил, что есть большое количество доказательств нарушений Киевом принципов безопасности на ЗАЭС, сформулированных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

10 июля обстрел украинскими боевиками Энергодара привёл к нарушению электроснабжения. 3 июля ВСУ с помощью дронов нанесли удары по подстанции «Радуга» в городе, в этот день из-за ударов пострадали восемь мирных жителей.