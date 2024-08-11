Курск, 12 августа, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Оперштаб Курской области решил приостановить начисления за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в некоторых районах региона из-за действия режима контртеррористической операции, сообщили 11 августа в региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Решение начинает действовать с текущего месяца.

«В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона», — отмечается в Telegram-канале администрации.

Это коснётся Суджанского, Беловского, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, а также города Льгова.

Кроме того, жителей указанных территорий освободят от начисления пеней за неуплату. Власти также обязали снабжающие организации и управляющие компании предоставить рассрочку потребителям на погашение задолженности за июль.

Помимо этого, в этих районах продлеваются сроки поверки приборов учёта, а за несанкционированное вмешательство в их работу не будут применяться меры ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области, но их атаки отбила российская армия. С 8 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим КТО.

Жителей эвакуируют из опасных районов, где российские военные ведут зачистку от противника. 10 августа стало известно, что более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

Президент РФ Владимир Путин призвал глав других регионов оказать помощь Курской области. В регион со всей России поступают гуманитарные грузы. В Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тверской и Московской областях открылись пункты временного размещения для эвакуируемых.