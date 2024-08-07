Москва, 7 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Властям российских регионов нужно поддержать Курскую область на фоне продолжающихся атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 августа, заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства.

ИЗВЕСТИЯ / Известия Мобильный пункт сдачи крови, организованный в Курске

Во время заседания врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион готов помочь Курской области, предоставив медицинский персонал, медикаменты и строительные материалы, а также разместив её жителей.

«Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане. Путин также поддержал предложение создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области.

После совещания глава государства отдельно пообщался с вице-премьером Денисом Мантуровым и поручил ему координировать помощь жителям Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.

Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Всего кабмин выделил 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей. Первый транш в размере 1,8 млрд рублей регион получит уже 7 августа.

6 августа ВСУ дважды пытались прорваться на территорию Курской области. По данным Минобороны РФ, в первой волне участвовали 300 боевиков ВСУ, 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы разгромили эти силы. Вечером того же дня украинские отряды предприняли вторую попытку пробиться в регион. Артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ, пока она находилась в Сумской области.

Минобороны России 7 августа сообщило о провале попыток украинских подразделений продвинуться вглубь российской территории в районе Курской области. Потери ВСУ в ходе их провокации составили до 260 военных и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также российские бойцы уничтожили другую вражескую технику.

Путин 7 августа назвал масштабной провокацией попытки украинских сил прорваться в Курскую область. Он указал на то, что боевики ВСУ в том числе обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, применяя ракетное вооружение.