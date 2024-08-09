Курск, 10 августа, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Власти Курской области вводят в регионе режим контртеррористической операции (КТО), сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Он уточнил, что это связано с повышением уровня диверсионно-террористической опасности со стороны ВСУ.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — написал врио главы региона в своём Telegram-канале.

Ранее режим КТО начал действовать по этой же причине в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ предприняли попытки прорваться на территорию Курской области. Минобороны РФ объявило, что российские войска помешали противнику продвинуться вглубь.

7 августа Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Киев направил для атаки на Курскую область до тысячи боевиков.

9 августа Минобороны России сообщило, что российская армия наращивает силы, которые ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ в Суджанском районе Курской области.