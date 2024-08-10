Красногорск, 10 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Подмосковье из Курской области приехали 424 человека, в том числе 330 детей, заявил 10 августа губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Илья Питалев/РИА Новости

Он отметил, что детей сопровождают 50 человек, ещё 50 прибывших в регион жителей Курской области — это пожилые люди.

В Подмосковье для размещения детей приготовили свыше 400 мест в детских лагерях — в Подольске, Пушкино и Клину. Они смогут находиться в Московской области столько, сколько потребуется.

«Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», — процитировало Воробьёва РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области после массированной атаки украинских вооруженных формирований, предпринятой 6 августа, ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Из приграничных районов региона эвакуируют мирных жителей. На территории Курской области развёрнуты пункты временного размещения. На совещании с членами правительства 7 августа президент России Владимир Путин призвал губернаторов поддержать Курскую область. В ряде регионов начали готовить пункты временного размещения.

Воробьёв 8 августа сообщил, что в Московскую область приехали 15 автобусов, на которых прибыли 130 жителей Курской области, в том числе 100 детей. В Пушкино их ждёт детский лагерь «Родник», в Подольске — «Мечта», в Клину — «Звонкие голоса» и «Горизонт».