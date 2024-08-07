Курск, 7 августа, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Первая группа жителей приграничных районов Курской области благополучно добралась до места размещения в Орловской области и обустроилась. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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«Прошедшей ночью была оперативно организована отправка первой группы жителей приграничья в Орловскую область. Мой коллега, губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, сообщил, что наши земляки благополучно доехали до места размещения, обустроились», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что ближайшие регионы готовы принять всех желающих — столько, сколько потребуется.

Смирнов отметил, что находится в постоянном контакте со многими главами регионов и уже есть договорённость об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей.

Врио губернатора Курской области также сообщил, что пострадавших будут направлять на лечение в столичные клиники. Кроме того, губернаторы предложили помощь в ликвидации последствий атаки ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать необходимую помощь жителям Курской области, пострадавшей от атак ВСУ. Он отметил, что Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья, идёт подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей, при необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Всего кабмин выделил 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей. Первый транш в размере 1,8 млрд рублей регион получит уже 7 августа.