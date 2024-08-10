Курск, 10 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области, сообщили 10 августа в МЧС РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

По его информации, более 4,4 тыс. человек размещены в ПВР.

Всего развёрнуты 60 таких пунктов в восьми регионах России. При этом 26 находятся непосредственно в Курской области.

«Работа продолжается, регионы страны готовы встретить и принять необходимое количество людей», — заявил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

Как передавало ИА Регнум, в Орле в пунктах временного размещения находятся почти 800 граждан, эвакуированных из атакованного ВСУ региона. Их обеспечили питанием, средствами личной гигиены, лекарствами и одеждой. Для детей организовали досуг.

В Курской области из-за нападений украинский бойцов с 8 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. С 10 августа был введён режим контртеррористической операции.

По словам мэра Курска Игоря Куцака, с каждым днём поток прибывающих в ПВР растёт. В городе открылись пункты гуманитарной помощи. В регионе находится министр транспорта России Роман Старовойт. Его ведомство помогает организовывать безопасную эвакуацию жителей.

МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек, покинувших приграничные районы из-за атак украинской армии. Здесь для граждан организовали питание и медицинское обеспечение, а также выдачу гумпомощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 10 августа сообщил, что в Подмосковье из пострадавшего региона приехали 424 человека, в том числе 330 детей. Он уточнил, что ребят сопровождают 50 человек. Ещё 50 прибывших в Московскую область жителей — это пожилые люди.