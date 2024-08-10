Москва, 10 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение при атаке украинского беспилотника в Курской области, остаётся тяжелым, но стабильным. Об этом 10 августа сообщили в Telegram-канале журналиста.

Евгений Биятов/РИА Новости Евгений Поддубный

«Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжёлое, но стабильное», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что военкор получает всё необходимое лечение и скоро обязательно пойдёт на поправку. Также администраторы канала поблагодарили подписчиков за поддержку, назвав её очень важной.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа ВСУ атаковали автомобиль Поддубного в Курской области с помощью FPV-дрона. Военкор получил серьёзные ожоги и осколочные ранения.

Военкор Александр Коц рассказал, что над внедорожником Поддубного прогремел взрыв, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Получив ранение, журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи.

Военкора 8 августа доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Директор института Сергей Петриков 9 августа сообщил, что состояние Поддубного остаётся тяжёлым, но стабильным.

Житель Курской области Николай Рыльский рассказал о спасении Поддубного. По словам мужчины, по его автомобилю попытался нанести удар украинский дрон, после чего он увидел военкора и оказывающего ему помощь человека. Рыльский уточнил, что корреспондент стоял на ногах и повторял, что ничего не помнит. После этого мужчина посадил журналиста в машину, а оказывавший ему помощь человек ехать отказался.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности. Организация Объединённых Наций в ночь на 8 августа заявила об обеспокоенности в связи с ранением военкора. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.