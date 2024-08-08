Москва, 8 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного при атаке ВСУ в Курской области, доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения.

Департамент здравоохранения города Москвы. Кадр из видео

На опубликованных департаментом кадрах видно, как доставленного в институт на вертолёте военкора переложили на каталку и повезли в больницу.

Поддубный даже поинтересовался у врачей о планах по его лечению, на что один из медиков рассказал, что военкора доставят в отделение реанимации, где у него возьмут все необходимые анализы. Исходя из полученных данных, специалисты составят программу реабилитации журналиста.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. После этого военкора доставили в Курскую областную больницу.

Утром 8 августа раненого Поддубного направили для продолжения лечения в Москву. Пришедший в сознание корреспондент в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Позднее в этот же день корреспондент телеканала «Россия 24» рассказал, что состояние военкора оценивается как стабильно тяжёлое. Он уточнил, что противопоказаний к перевозке Поддубного не было, а потому в данный момент его лечат столичные врачи.

Организация Объединённых Наций в ночь на 8 августа выразила беспокойство в связи с ранением Поддубного. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, организация жёстко осуждает нападения на журналистов.

Международная федерация журналистов позднее выразила беспокойство из-за ранения корреспондента ВГТРК в результате атаки украинских войск. В организации отметили, что с момента начала украинского конфликта пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.