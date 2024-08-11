Москва, 11 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В момент удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по машине отчаянно хотелось жить, заявил в первом после полученного ранения интервью корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

kremlin.ru Евгений Поддубный

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить», — прозвучали его слова во фрагменте, опубликованном журналистом компании Евгением Поповым в Telegram-канале.

На фоне были слышны звуки кардиомонитора в реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа ВСУ атаковали автомобиль Поддубного в Курской области с помощью FPV-дрона. Военкор получил серьёзные ожоги и осколочные ранения. Журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи. Военкора госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. 10 августа в Telegram-канале военкора появилось сообщение, что его состояние продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.

В субботу, 10 августа, СМИ опубликовали полное видео спасения Поддубного. На записи видно, как слева от дороги появился горящий автомобиль и на трассу вышел раненый Поддубный, который, приблизившись к машине, попросил довезти его до больницы.