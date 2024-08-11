Курск, 11 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ми-28НМ разгромили 11 августа скопление живой силы и военной техники украинской армии на границе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ведомство опубликовало видео, демонстрирующее работу экипажа Ми-28НМ по уничтожению противника в приграничье Курской области.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — сообщили в Минобороны.

Вертолёт после выполнения задания вернулся на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области с 10 августа действует режим контртеррористической операции, введённый после нападения на приграничные районы региона украинских вооружённых формирований.

Российские силовики ведут зачистку приграничья, нанося удары по военной технике и живой силе ВСУ. За последние сутки украинская армия потеряла до 230 военных и 38 единиц бронетехники на курском направлении.

Удары по бронетехнике ВС России наносят авиационными средствами поражения, в том числе бомбами ФАБ, оснащёнными универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные успешно применяют барражирующий боеприпас «Ланцет» и ракеты.