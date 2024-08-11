Москва, 11 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли на курском направлении до 230 военнослужащих. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru

«За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортёра Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также за это время украинские формирования потеряли семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

В Минобороны добавили, что в общей сложности за время атак на Курскую область ВСУ потеряли до 1350 бойцов, 29 танков, 23 бронетранспортёра, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 августа в оборонном ведомстве рассказали, что армия России за сутки уничтожила пресекли попытки прорыва мобильных групп вглубь российской территории. Отмечалось, что в боях с ВСУ участвовали группировка российских войск «Север» и подошедшие резервы.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали об ударах российских военных по резервам ВСУ на территории Сумской области. Отмечалось, что по ним нанесли удары российские авиация и ракетные войска.

Украинские боевики 6 августа попытались прорваться в Курскую область, однако армия России не позволила им пройти вглубь российской территории. С 8 августа из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.