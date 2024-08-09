Москва, 9 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению личного состава и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Сумской области. Видеозапись боевой работы российских лётчиков 9 августа опубликовало Министерство обороны РФ.

Минобороны России ФАБ-3000

На представленных оборонным ведомством кадрах запечатлено, как Су-34 взлетает с аэродрома базирования, следует в заданный район и производит сброс боеприпаса. После этого оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-3000 движется в сторону цели и поражает её.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — проинформировали в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907715" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж Су-34 нанёс удар по пункту ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской областью

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля стало известно, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили бомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. Уточнялось, что в зону поражения боеприпаса попали 50 бойцов ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа.

Госкорпорация «Ростех» 17 июля сообщила, что одна ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. При этом ударная волна от одного прилёта боеприпаса способна уничтожить опорный пункт украинских формирований.

Австрийский полковник Маркус Райснер 30 июля признал, что используемые ВС России бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ. По словам эксперта, из-за этого российские военные занимают всё больше новых позиций.