Москва, 10 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения командного пункта украинских формирований ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в приграничном районе Курской области опубликовало 10 августа Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

На снятых с беспилотника кадрах видно, как ракета «Искандера» точным попаданием уничтожает выявленный разведкой командный пункт противника. Уточняется, что ударом удалось ликвидировать командный состав одной из бригад украинских боевиков в количестве 15 военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 августа в Минобороны сообщили о ночном ударе Су-30см и Су-35с по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили о пресечении попыток прорыва мобильных групп украинских формирований вглубь территории РФ в районе трёх населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Российские войска также нанесли удары по ВСУ у Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха и Свердликово.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 10 августа рассказал, что ситуация в Курской области достаточно серьёзная, но максимально находится под контролем армии России.