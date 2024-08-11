Москва, 11 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетехнику украинских формирований в приграничном районе Курской области. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что разведка обнаружила в приграничном районе Курской области бронетехнику, и после анализа полученной информации было принято решение нанести по ней точечные удары «Ланцетами».

«Три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Самоходное орудие уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Военные армии России 8 августа уничтожили «Ланцетом» бронетранспортёр «Казак» украинских формирований в приграничном районе Курской области. После удара бронемашина загорелась и от неё пошёл вверх дым.

ВСУ 6 августа попытались совершить прорыв в Курскую область, однако российские военые не позволила им пройти вглубь российской территории. С 8 августа из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.