Курск, 11 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки пресекли попытки прорыва мобильных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории в районе трёх населённых пунктов Курской области. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

В боях с украинскими военными принимали участие подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы.

«В районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике», — заявили в ведомстве.

Армия России уничтожила четыре бронетранспортёра, включая американский Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

За сутки ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Были поражены семь танков, три бронетранспортёра Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин. Украинские бойцы лишились семи автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, самоходной огневой установки ЗРК «Бук-М1» и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа ВС России пресекли заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района. Глава Беловского района Николай Волобуев назвал ситуацию там стабильной, но напряжённой.

11 августа над регионом уничтожили два малоразмерных воздушных шара. Уточнялось, что украинские формирования также использовали для попытки атаки дроны самолётного типа. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники украинской армии в приграничном районе региона. В результате ликвидированы пять бронеавтомобилей и до 20 военных украинской армии.