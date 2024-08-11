Москва, 11 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные в течение суток поразили резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом 11 августа сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 из их состава.

Как передавало ИА Регнум, за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 230 военнослужащих, 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортёра Stryker, боевую машину пехоты, 28 бронемашин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

11 августа Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники украинских боевиков в приграничном районе Курской области расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо». В результате удара удалось уничтожить пять бронеавтомобилей и до 20 украинских боевиков.

6 августа ВСУ напали на Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные разобьют силы противника и выйдут на госграницу.