Москва, 11 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки поразили три пусковые установки американских зенитных ракетных комплексов Patriot и одну радиолокационную станцию из их состава. Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, а 4 августа радиолокационную станцию AN/MPQ-65 из состава комплекса.

7 июля две пусковые установки Patriot были уничтожены в районе города Южное Одесской области, Минобороны опубликовало кадры удара.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 июня признал, что поставленные Украине ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиабомбами. Он добавил, что ВС России используют тысячи КАБ, а сбивать их с помощью Patriot слишком дорого.