Москва, 11 августа, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок, заявила 11 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение», — написала дипломат 11 августа в Telegram-канале.

По её словам, Зеленский камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась.

«Нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах — это несмываемое уродство терроризма», — добавила Захарова.

Дипломат также напомнила, что ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своё время объявила о себе как о государстве, предпринимала попытки ввести собственную валюту и выстроить квазигосударственность.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Российские военные продолжили пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь российской территории. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.

Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук 6 августа заявил, что преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте.

Минобороны России сообщило 10 августа, что всего за время боёв на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка.