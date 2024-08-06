Москва, 6 августа, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Движение «Другая Украина» направило обращение председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яну Боргу с призывом созвать Совет ОБСЕ, чтобы рассмотреть факты, свидетельствующие об узурпации власти главой киевского режима Владимиром Зеленским и его нелегитимности, сообщил глава совета движения, экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в Третью мировую войну», — отметил он в статье опубликованной на сайте организации.

Движение также направило обращения к председателю Офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку и послам всех государств, которые аккредитованы в этой стране. В них говорится о грубых нарушениях на Украине прав граждан и демократических основ.

На Украине происходит дискриминация граждан по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, а нацистская идеология стала государственной, заявил Медведчук. Организация призвала международные организации принять меры, чтобы восстановить конституционный порядок на Украине.

Медведчук также указал на нарушение украинскими властями предусмотренных Уставом Совета Европы обязанностей признавать принципы верховенства права, гарантировать соблюдение прав человека и основных свобод всех граждан. Он призвал Совет ОБСЕ и диппредставительства на Украине дать объективную оценку преступному киевскому режиму, провоцирующему начало третьей мировой войны.

Политик подчеркнул, что движение «Другая Украина» создали для сопротивления режиму Зеленского. Оно представляет интересы миллионов украинцев, которые находятся на Украине и за её пределами, и выступают за прекращение диктатуры на Родине.

Лидер движения отметил, что, по информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на июня 2024 года, количество беженцев с Украины в мире составляет 6 554 800. Эти данные не учитывают 5,4 млн украинских беженцев, зарегистрированных в России, а также жителей новых российских регионов, проголосовавших на референдумах за вхождение в состав РФ.

«Голос этих людей должен быть услышан», — подчеркнул Медвечук.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Медведчук заявил о провале попытки построить на Украине демократического государства. Она стала политическим банкротом и неудавшимся проектом, добавил он.

Президент России Владимир Путин 28 мая указал на нелегитимность Зеленского с точки зрения Конституции Украины, так как срок его президентских полномочий истёк, а новые выборы в стране не провели. Согласно Основному закону, теперь верховная власть в этой стране должна перейти спикеру Верховной рады. По мнению российского лидера, «хозяева» Украины планируют заменить власть в этой стране, свалив всё бремя непопулярных решений на Зеленского.