Москва, 10 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило 10 августа Министерство обороны России.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Противник потерял <…> 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей», — сообщило ведомство.

В Минобороны сообщили, что украинская армия на этом направлении лишилась двух самоходных огневых установок ЗРК «Бук М1» и пусковой установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, уточнило российское оборонное ведомство.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, украинские военные при попытках атаковать Курскую область за минувшие сутки потеряли до 175 бойцов. Российские военнослужащие в течение суток пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки.

Украинские военные 6 августа попытались прорваться в Курскую область. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

В ночь на 10 августа российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар авиационной бомбой ОДАБ-500 по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчёты FPV-дронов российской армии ликвидировали американский бронетранспортёр (БТР) MaxxPro.