Москва, 8 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 августа провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, на которой они обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства отметил, что Смирнов недавно начал руководить регионом, но ему уже приходится решать сложные задачи по оказанию помощи людям. Для этого недостаточно только профессиональных знаний и опыта.

«Сегодняшняя ситуация требует от вас известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед вашей командой», — подчеркнул Путин.

Ситуация в регионе в целом известна президенту, но он попросил главу области сообщить свои оценки ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные дважды совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. На следующий день Минобороны заявило, что противнику не дали прорваться вглубь российской территории. 8 августа военное министерство сообщило, что ВСУ в ходе провокации потеряли 660 боевиков и 82 единицы техники. Операция по уничтожению противника продолжается.

Президент призвал руководителей субъектов РФ организовать помощь Курской области. Он также поддержал предложение создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации.

Подмосковье направило в Курскую область семь бригад скорой помощи и более 20 врачей. Тульская область передала гуманитарный груз с средствами первой необходимости. Регионы также принимают жителей пострадавших от атак ВСУ приграничных районов.