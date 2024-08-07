Курск, 7 августа, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ, пытавшиеся прорваться через границу в Курской области, сообщило 7 августа Министерство обороны России.

Александр Река/ТАСС

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в ведомстве.

Минобороны отметило, что ночью российские военные вместе с пограничными силами ФСБ продолжали уничтожать украинские вооружённые формирования в районах, непосредственно примыкающих к границе с Украиной. Формированиям ВСУ не позволили продвинуться вглубь территории Курской области. Для этого удары наносили ВКС России, ракетные войска, артиллерия. Также активно работали подразделения прикрытия.

Чтобы лишить ВСУ возможности задействовать резервы, российские бойцы нанесли удары по украинским позициям в Сумской области в районах сёл Новая Сечь, Басовка, Павловка, Городище, Журавка, Юнаковка и Беловоды и посёлков Кияница и Корчаковка.

За сутки ВСУ потеряли до 260 военных и 50 единиц бронетехники. В числе подбитой украинской бронетехники семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронемашина, в том числе 12 машин «Козак», две — «Страйкер», а также одна инженерная машина разграждения.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, военные уничтожили две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию РЭБ украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, который действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Президент России Владимир Путин 7 августа призвал глав регионов оказать поддержку Курской области. Он подчеркнул, что у регионального руководства есть возможность сделать в этом плане больше, чем у рядовых граждан.