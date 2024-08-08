Москва, 8 августа, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Формирования украинской армии, пытавшиеся наступать в Курской области, за сутки потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники, сообщило 8 августа Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

«За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, и т.ч. танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак», — сообщило ведомство.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Как сообщило Минобороны, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 6 августа дважды попытались прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу.

Российский лидер назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. Украинские военные атакуют жилые дома и машины скорой помощи разным оружием, включая ракеты, подчеркнул президент.

Врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ не продвинулись в Курской области, а, наоборот, отступают с территории региона. В результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя.