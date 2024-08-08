Москва, 8 августа, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Все жители Курской области, которые из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены были покинуть своё жильё, получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом 8 августа сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с врио губернатора региона Алексеем Смирновым.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава государства рассказал, что недавно поговорил о ситуации в Курской области с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 августа Путин заявил, что руководству Курской области в сложившейся сегодня ситуации в регионе требуется проявить такие качества, как собранность и мужество. Глава государства утончил, что жизнь поставила перед врио главы области неординарные задачи, для выполнения которых недостаточно только профессиональных знаний и опыта.

Президент 7 августа на совещании с членами правительства призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Путин подчеркнул, что у глав регионов имеются большие возможности для этого, чем у простых граждан.

Мэр Сергей Собянин ранее в этот же день заявил, что дополнительные медицинские бригады направились из столицы в Курскую область для оказания помощи пострадавшим. Он уточнил, что при необходимости пострадавших транспортируют в московские больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 8 августа рассказал, что регион направил для помощи мирным жителям Курской области семь бригад скорой помощи и свыше 20 врачей. По его словам, подмосковным медикам предстоит эвакуировать 50 инвалидов.

ВСУ 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, но армия России отразила их атаки. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.