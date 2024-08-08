Москва, 8 августа, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Практически все регионы России оказывают помощь по вывозу людей с обстреливаемых территорий. Об этом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту Владимиру Путину в ходе встречи, которая состоялась 8 августа в формате видео-конференц-связи.

Владимир Гердо/ТАСС

Глава региона отметил, что эвакуация продолжится, людей из приграничных районов будут вывозить как автобусами, так и поездами.

«Пришло дополнительно восемь составов, где можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу железной дорогой. Потому что откликнулись практически все руководители регионов и предоставляют такие места», — сказал он.

Смирнов добавил, что эвакуация шла круглосуточно и продолжается сейчас, в пунктах временного размещения нет проблем с местами, власти постоянно высвобождают для этого здания и помещения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин 8 августа обсудил со Смирновым ситуацию в регионе. Глава государства заявил, что все жители области, которые из-за атак ВСУ вынуждены были покинуть дома, получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.

Украинская армия 6 августа дважды попыталась прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области, целенаправленно атакуя людей, которые пытались выехать из приграничных районов. Минобороны 8 августа сообщило, что за сутки формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Путин 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать необходимую помощь жителям Курской области, пострадавшей от атак ВСУ. Он отметил, что Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья, идёт подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей, при необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.